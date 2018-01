Pactual abre fundo de Internet O Banco Pactual anunciou hoje o início de uma distribuição pública de 20 mil quotas do fundo de Investimento em Ações Pactual Internet. O valor de cada quota na primeira emissão será de R$ 10 mil, compondo um patrimônio previsto de R$ 200 milhões. O produto tem por finalidade investir em ações de companhias relacionadas ao setor de tecnologia, principalmente as de Internet. A data oficial do início da colocação das quotas é 5 de maio. O término previsto é 1.º de novembro, mas essa data poderá ser antecipada. Isso porque o administrador pode optar por encerrar o período de distribuição pública das quotas quando as subscrições atingirem um patamar mínimo de R$ 40 milhões. O fundo de Investimentos em Ações Pactual Internet é constituído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, o administrador não é responsável por garantir a recompra das quotas. Depois do encerramento do prazo de subscrição, quem quiser vender ou comprar quotas vai precisar negociar no mercado secundário, diretamente com outros quotistas. Por isso, é importante reforçar, este tipo de investimento tem menor liquidez (facilidade de negociação). O prazo de duração do investimento é de três anos, contados da data de encerramento da primeira distribuição. Nos dois primeiros anos, serão realizados os investimentos do fundo, segundo comunicado publicado hoje. No terceiro ano, quando o fundo já estiver com a carteira composta com os papéis das empresas de tecnologia e Internet, os investimentos estarão em fase de maturação e serão liquidados. Esse período de maturação e liquidação poderá ser prorrogado por até dois anos, por decisão do administrador, sem necessidade de aprovação em assembléia geral de quotistas. Ou seja: o investidor que comprar estas quotas deve ter uma margem maior como horizonte de investimento. Este horizonte maior para obter o retorno do investimento pode dificultar a venda das quotas para terceiros, no mercado secundário, se for necessário. A taxa de administração será de 2% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. Haverá ainda um taxa de performance de 20% dos ganhos distribuídos que excederem o capital original investido. Essa taxa será atualizada pela variação do Depósito Interfinanceiro. Não será cobrada taxa de ingresso ou saída. As quotas do Fundo Pactual Internet serão negociadas na Bovespa.