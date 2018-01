Pactual lança fundo de investimento na Internet O Banco Pactual lançou um novo fundo de investimento virtual. É o Fundo Pactual Internet. O produto está disponível apenas para clientes qualificados, como os institucionais e private. Para participar desse fundo, é necessário investir um valor mínimo de R$ 100 mil, correspondente a 10 cotas. O prazo oficial para aquisição de cotas desse fundo é até novembro. Mas o fundo já dispõe do capital mínimo exigido - R$ 40 milhões -, e poderá fechar a captação ainda esse mês ou no começo de julho. A partir daí, quem quiser entrar ou sair do fundo, terá de esperar a segunda fase do projeto, quando as cotas passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso porque o Pactual Internet é um fundo fechado. Ou seja, há um período para aquisição de cotas. O prazo do fundo é de três anos, prorrogável por mais dois. O objetivo é investir os recursos captados em empresas focadas na Internet, nos setores de saúde, educação e mídia/marketing. São segmentos que têm um grande potencial de crescimento na nova economia. No início do empreendimento, apenas 40% dos recursos captados serão investidos na compra de cotas/ações das empresas dos três setores escolhidos. E os restantes 60% ficarão aplicados em fundos DI para serem investidos nessas empresas ao longo dos três anos. A taxa de administração sobre o capital investido nas empresas é de 2% ano. Passados três anos, começará o processo de venda da participação do fundo nas empresas. Depois que o cotista tiver recebido todo o capital investido corrigido pelo CDI, o Pactual começará a cobrar taxa de performance de 20% sobre o que o investidor receber daí em diante.