Padarias de Goiás decidem aumentar 9% o preço do pão O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitarias (Sindipão) recusou um acordo com o Procon e decidiu por aumentar em 9% no preço do quilo de pão francês, em Goiás. O aumento vai provocar a intensificação dos protestos e do boicote ao pãozinho, que é liderado pelo Movimento das Donas-de-Casa e Consumidores do Estado. "O reajuste será na mesma medida do aumento da farinha de trigo e, dificilmente, deixará de acontecer nos próximos dias", afirmou Luiz Gonzaga de Almeida, dirigente do Sindipão. Ele explicou que o aumento será, na prática, um repasse ao consumidor do preço do trigo, em média 40% mais caro desde a semana passada. Devido à queda na produção brasileira, o preço subiu 95% nos últimos 12 meses, explica. O Procon não gostou do anúncio mas, como não poderá legalmente impedir o reajuste, pretende, em contrapartida, aumentar a pressão sobre as padarias, pois descobriu que dentre as 850 panificadoras existentes em Goiânia, 200 estão em situação irregular e outras 150 que podem ser declaradas, oficialmente, como clandestinas.