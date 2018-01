Ministro da Aviação diz que ele e Michel Temer desconhecem projeto para retorno da CPMF

PORTO ALEGRE - O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha (PMDB), afirmou nesta sexta-feira, 28, que tanto ele como o vice-presidente da República, Michel Temer, desconhecem por completo um suposto projeto do governo federal para propor o retorno da CPMF. Em conversa com jornalistas em sua chegada a Porto Alegre, Padilha foi taxativo ao ser perguntado sobre o tema: "Este assunto é absolutamente desconhecido por mim e também pelo presidente (do PMDB) Michel Temer. Nós não conhecemos o assunto e eu não posso opinar sobre o que eu não conheço", disse.

Diante da possibilidade de o déficit nas contas públicas passar dos R$ 70 bilhões em 2016, uma ala do governo defende a volta do imposto para garantir estabilidade fiscal. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, chegou a anunciar que havia consenso para a criação de uma "Contribuição Interfederativa da Saúde", que funcionaria como uma nova CPMF, com a renda destinada exclusivamente à área da saúde. A proposta, que está sendo estudada e que poderia ser apresentada ao Congresso na próxima segunda-feira, estabelece a cobrança de 0,38% sobre cada movimentação financeira. A resistência, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, é grande.

Ontem, Temer afirmou que por enquanto só existe "burburinho" sobre um possível retorno da CPMF, mas admitiu que o governo precisa de medidas de austeridade. "A primeira ideia é sempre de que não se deve aumentar tributo. Mas, por outro lado, há muitas vezes a necessidade de apoiar medidas de contenção. Não estou dizendo que nós vamos fazer isso. Por enquanto, é só burburinho e não está sendo examinado pelo governo", comentou em São Paulo.

Eliseu Padilha está na capital gaúcha acompanhado do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Os dois participam de almoço com empresários.