Padovani aconselha prudência com a Selic Embora reconheça que o Banco Central tem espaço para anunciar hoje uma nova redução na taxa básica de juros (a Selic), Roberto Padovani, da Tendências Consultoria Integrada, considera que dificilmente o corte será superior a 0,5%, não apenas pelo pequeno aumento no IPC da Fipe relativo à segunda quinzena deste mês, mas pelo fato de que nos últimos meses os juros já caíram 10%, o que serviu para elevar substancialmente as linhas de crédito ao consumidor. Ele notou que, no Brasil, há um certo desconhecimento sobre como o aumento da demanda, que se espera crescente ao longo do ano, irá repercutir sobre o nível de preços. "A gente desconhece, por conta de um passado povoado de choques de oferta ou choques de demanda, qual é o impacto que um crescimento de 4% (no PIB de 2004) vai gerar sobre a inflação", explicou o consultor em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. "Então, com poucas informações, é preciso um pouco de prudência." Meta inflacionária Padovani ressaltou que não espera um aumento significativo da inflação no decorrer do ano, concordando que a elevação constatada pela Fipe é sazonal. Acrescentou ser muito provável que a meta inflacionária fixada pelo BC seja cumprida, ainda que com pouca variação para cima. "Não se discute que os juros devem cair, a questão é o ritmo de queda, e a visão nossa, na Tendências, até orientada pelo próprio Banco Central, é que possivelmente ele seja cauteloso, respeitando essas dúvidas que o cenário apresenta." Compromisso Padovani realçou que o compromisso claro da autoridade monetária é com o cumprimento da meta de inflação. "Acho que essa é a grande âncora nominal. E apesar do fato de a inflação estar em queda no Brasil, é preciso saber até onde ela vai chegar, qual é a direção. Não tenho dúvidas de que ela será menor do que em 2003, o problema é que ela deve alcançar os 5,5%. E o mercado, para manter a credibilidade do sistema de metas da autoridade monetária, tem que perceber que o Banco Central busca os 5,55 a qualquer custo." Evitar o "tiro no pé" Neste sentido, explicou que o BC mira o centro da meta (os 5,5%). "É claro que se houver choques, como tivemos em 2002 e 2003, você pode usar a banda. Mas, a princípio, espera-se que o Banco Central alcance o centro da meta. Se o mercado perceber, por exemplo, que o Banco Central não está tão comprometido com o centro, que ele aceita uma inflação aí de 6% ou 7%, então a precificação dos ativos passa a ser uma matéria complicada. O mercado certamente vai colocar um prêmio de risco na estrutura a termo e isso pode ser um tiro no pé para o próprio crescimento?. Ele explicou que ser o governo forçar a queda de juros rapidamente agora, o mercado vai antecipar uma alta diante da incerteza, e isso tende a reduzir o ritmo de crescimento. ?Portanto, uma postura responsável na pressão monetária, que significa um comprometimento com metas, nada mais é que abrir espaço para o crescimento econômico."