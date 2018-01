Pagamento de benefícios do INSS começa amanhã O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia amanhã o pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios relativos ao mês de abril. Os segurados devem ficar atentos às modificações no calendário, que agora vai do primeiro ao quinto dia útil de cada mês. Assim, recebe na segunda quem tem benefício terminado em "um" e "seis". Na terça-feira, serão pagos os benefícios terminados em "dois" e "sete". Já aqueles com numeração final "três" e "oito" serão liberados na quarta-feira. Recebe na quinta quem tem benefícios com numeração final "quatro" e "nove" e, na sexta, último dia de pagamento, que tem benefícios terminados em "cinco" e "zero". O pagamento nos cinco primeiros dias úteis de cada mês, e não mais nos dez primeiros dias, era uma antiga reivindicação das entidades representativas de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Eles alegavam que, geralmente, as contas vencem no início do mês e os beneficiários que recebiam a partir do sexto dia útil ficavam prejudicados. As informações são da Agência Brasil.