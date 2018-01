Pagamento de Boeing da Varig está atrasado há dois meses A Varig, informou, por meio de sua assessoria, que o pagamento do leasing do Boeing 777 da Varig está atrasado há dois meses, mas não informou o valor total do débito. O avião que fazia a rota Rio-Paris foi apreendido hoje em Paris e pertence à empresa de leasing International Leasing Finance Corporation (ILFC). A Varig informou que foi "surpreendida" pela decisão porque as negociações com a ILFC estavam prosseguindo. A companhia aérea também informou que espera a liberação da aeronave para hoje. O presidente da empresa, Manuel Guedes, está realizando a negociação com a ILFC.