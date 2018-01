Pagamento de crédito do FGTS aos aposentados é tranquilo O primeiro dia de pagamento do crédito complementar do FGTS para os idosos com mais de 60 anos ocorreu sem transtorno nas agências da Caixa Econômica Federal. A instituição conseguiu pagar 206.451 contas, o equivalente a 66,7% do montante a ser liberado. A injeção de dinheiro na economia em um único dia foi de R$ 876,8 milhões. Segundo a Caixa, a tranquilidade nas agências se deu porque a data não coincidiu com o pagamento de salários, tributos e benefícios do INSS. Também foi evitado o dia 10, data da correção normal do saldo do FGTS, quando as agências ficam cheias de trabalhadores demitidos em busca do saque. O crédito complementar, referente à diferença de correção monetária não incorporada às contas por ocasião dos planos Verão e Collor 1, só foi liberado em parcela única para os idosos com mais de 60 anos. Os dependentes dos idosos já falecidos também são beneficiados com a antecipação das parcelas. Pela estimativa da Caixa falta pagar 255.200 contas no valor total de R$ 1 bilhão. Esse pagamento será feito ao longo dos próximos meses, de acordo com a data em que o idoso for completando 60 anos.