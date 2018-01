Pagamento de horas extras é isento do IR, diz STJ As verbas relativas ao pagamento de horas extras são isentas de Imposto de Renda. Este foi o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao recurso apresentado por um contribuinte contra o Fisco Nacional, tentando reverter decisão da Justiça Federal que havia concluído pela incidência do impostos em tais casos. O entendimento tem por base a idéia de que o imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza. E os valores relativos às horas extras não são renda nem proventos. Para os ministros, a indenização especial, o 13º salário, as férias, o abono pecuniário, quando não gozados, assim como a indenização de horas trabalhadas, conhecidas como hora extra, não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda, não sendo, assim, sujeitas à incidência do imposto. A afirmação condiz com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Questão passou pelo relator No STJ, a questão já havia sido julgada individualmente pelo relator, ministro José Delgado, que também havia sido favorável ao contribuinte. Mas a Fazenda Nacional recorreu, alegando que, ao contrário do que o ministro concluiu, as horas extras são pagas quando o empregado trabalha além da jornada normal e, como tal, têm natureza salarial e não indenizatória, sendo assim inegável a incidência do IR, apresentando decisões anteriores do STJ nesse sentido. Em sua defesa, o Fisco defende que a tributação das horas extras é legítima porque trata-se de uma remuneração recebida pelo trabalho desenvolvido, não sendo, portanto, conceituada como verba indenizatória. Contudo, a Primeira Turma do STJ seguiu o voto do relator. Próximos passos Esta decisão do STJ não é definitiva. O Fisco Nacional poderá recorrer mais uma vez no STJ e, mesmo que novamente perca, ainda poderá encaminhar a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Vale destacar ainda que esta é uma questão individual, movida por um contribuinte. Ou seja, apenas ele seria beneficiado pela decisão. A decisão abriria jurisprudência (Conjunto de decisões proferidas pelos Tribunais Superiores relacionados a matéria de direito), mas não seria aplicada a todos os trabalhadores neste momento.