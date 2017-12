Pagamento de salário faz comércio entrar em clima de Natal O consumidor entrou em clima de Natal. Neste fim de semana, o movimento de vendas do comércio, que havia começado o mês timidamente, deslanchou com o pagamento do salário. Só um feirão de carros na zona norte de São Paulo atraiu 10 mil pessoas no sábado e domingo e 2 mil veículos foram vendidos. Dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostram que a média diária de consultas para vendas a prazo entre sexta-feira e domingo cresceu 6,6% em relação ao mesmo período de 2002. Nas compras pagas com cheque à vista ou pré-datado, o acréscimo foi de 2,2% no volume de consultas na comparação anual em igual período. A expectativa dos lojistas é de que o ritmo de vendas se acelere nos próximos dias, especialmente após o pagamento da segunda parcela do 13.º salário. Leia mais no Estadão desta terça-feira