Pagamento do 13º eleva déficit para R$ 2,044 bi O pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em dezembro do ano passado elevou o déficit da Previdência Social para R$ 2,044 bi. Em novembro do ano passado, a Previdência havia registrado um déficit de R$ 1,368 bi. De acordo com documento divulgado hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit primário da Previdência Social em dezembro de 2000 foi 49,5% superior ao verificado em novembro. A arrecadação líquida da Previdência foi de R$ 7,7 bi, valor 69,8% superior ao apurado em novembro. Por outro lado, as despesas com pagamento de benefícios previdenciários aumentaram 65,1%, atingindo o montante de R$ 9,7 bi. No acumulado do ano passado, o déficit da Previdência Social foi de R$ 10,071 bi, o equivalente a 0,9% do PIB do ano. Em 1999, o déficit primário da Previdência havia sido de R$ 9,474 bi, o equivalente a 1% do PIB daquele ano. Em 2000 a arrecadação líquida da Previdência totalizou R$ 55,715 bi, ante R$ 49,065 bi em 1999. Meta - Mesmo sem revelar os números, o secretário do Tesouro, Fábio Barbosa, informou que a meta de superávit primário do setor público acertada com o FMI para o ano passado foi cumprida. Os valores serão divulgados somente amanhã pelo chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes. Barbosa disse que o déficit primário de R$ 1,959 bi registrado nas contas do Governo Central (INSS, Tesouro e BC) no mês de dezembro é "absolutamente compatível" com as metas fiscais fixadas para o ano 2000. Ele destacou que o resultado de dezembro já era esperado e que se deve principalmente a fatores sazonais, com destaque para os pagamentos do 13º salário da Previdência. Ele lembrou ainda que os resultados do Tesouro e do Governo Central acumulados até o final de 2000 representam o nono trimestre consecutivo de cumprimento das metas, destacando o fato de que ao longo do ano as contas do Tesouro Nacional apresentaram superávit primário em todos os meses.