Pagamento do 13º salário deve injetar R$ 25 bi na economia Até dezembro, a economia deve receber cerca de R$ 25 bilhões do 13º salário a ser pago a 50 milhões de pessoas, entre pensionistas da Previdência e trabalhadores com carteira assinada. A cifra equivale a 70% dos R$ 35,8 bilhões de massa salarial total estimada pelo Dieese para o 13%, já que 30% desse dinheiro, ressalva a entidade, já foi recebido ao longo do ano, na ocasião das férias. O total de R$ 35,8 bilhões é 17% maior do que em igual período de 2002. "A projeção é conservadora", diz o supervisor do Escritório Nacional do Dieese, José Silvestre Prado de Oliveira. Ele observa que, se forem considerados os empregados domésticos com e sem carteira assinada, o montante tem um acréscimo de R$ 1,45 bilhão. Além disso, a Receita programa a liberação de mais R$ 1 bilhão de restituição do Imposto de Renda para a semana que vem, sem contar a liberação de novo lote em dezembro.