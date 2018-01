Pagamento do FGTS a aposentados começa quinta-feira A Caixa Econômica Federal começa a liberar a partir da próxima quinta-feira, dia 20 de maio, o pagamento em parcela única do crédito complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os idosos com mais de 60 anos. Também terão direito à antecipação das parcelas os dependentes dos titulares das contas que já faleceram. Pela estimativa feita pela Caixa, o pagamento atingirá 461.651 contas de FGTS. A injeção de recursos na economia nos próximos meses será de R$ 2,7 bilhões. Mas a Caixa informa que não basta ter idade igual ou superior a 60 anos para ter direito ao saque. É preciso que o titular da conta tenha assinado o termo de adesão ao acordo para o pagamento da correção monetária que deixou de ser incorporada às contas vinculadas por ocasião dos Planos Verão e Color 1. O prazo para isso foi encerrado em 30 de dezembro de 2003. O crédito complementar do FGTS vem sendo pago aos trabalhadores desde 2002. Já receberam parceladamente ou em uma única vez todos os que contavam com até R$ 2 mil nas contas, inclusive os idosos. O pagamento que está sendo antecipado agora e que será feito de uma única vez é para os idosos com idade igual ou superior a 60 anos que tenham mais de R$ 2 mil a receber. Para receber o dinheiro os idosos terão que apresentar um documento de identificação à Caixa. Já para os dependentes de trabalhadores mortos é necessário a solicitação prévia da antecipação do pagamento e também o documento emitido pela Previdência Social que comprove a sucessão legal. Para poder dar conta do fluxo extra de pessoas que procurarão as agências, a Caixa Econômica Federal estabeleceu um cronograma para o pagamento. Devem procurar as agências da instituição a partir do dia 20 de maio as pessoas que completaram 60 anos até abril. Quem vai completar 60 anos neste mês de maio só deve se dirigir a uma agência da Caixa em junho e assim sucessivamente. A Caixa detectou que a maior parte das pessoas que serão beneficiadas com a antecipação das parcelas está concentrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. Nas capitais desses Estados as agências da Caixa abrirão uma hora mais cedo. No cronograma de pagamento normal, a Caixa pagará em julho a quarta parcela para quem tem entre R$ 2 mil e R$ 5 mil a receber. Também será liberada a terceira parcela para quem tem entre R$ 5 mil e R$ 8 mil a receber e a segunda parcela para os que têm mais de R$ 8 mil a receber.