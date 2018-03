Pagamento do IPVA com Nota Fiscal Paulista encerra no sábado

Os motoristas que pretendem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2010 com créditos da Nota Fiscal Paulista têm só essa semana para solicitar o abatimento. O prazo para utilização dos créditos da Nota Fiscal Paulista termina no dia 31 de outubro (sábado).

Os proprietários de veículos deverão solicitar o abatimento para que ele conste no aviso de pagamento do imposto, que será enviado até o final deste ano. Para fazer a adesão, o consumidor deve acessar o site da Nota Fiscal Paulista, inserir seu CPF e clicar em "conta corrente" no menu superior, escolhendo a opção "utilizar créditos" e "desconto IPVA", indicando o Renavam do veículo que vai receber o benefício.

O abatimento só pode ser feito por pessoas físicas. Quem perder o prazo não poderá mais utilizar os créditos para abater do IPVA de 2010, porém, como ressalta o tributarista Clóvis Panzarini, sócio-diretor da CP Consultores Associados, os consumidores paulistas não precisam se preocupar com o final do prazo da utilização do crédito no abatimento do imposto. "Se não conseguir usar agora, é só solicitar o resgate, via transferência para a conta do seu banco. O dinheiro virá e você pode utilizar da forma que quiser, sem perdas. No final das contas, não vejo vantagem nesse aspecto do programa", afirma Panzarini.

Para o consultor, a devolução de parte do imposto ao consumidor é uma medida salutar, porém o governo paulista deveria destacar outros benefícios do programa na sua divulgação. "O mais importante seria abordar a questão da formação da cidadania, falar sobre a responsabilidade que o consumidor tem de ajudar a melhorar a sociedade, aderindo ao programa que inibe a sonegação de impostos", diz Panzarini. "Mostrar que pedir a nota fiscal ajudará o governo a arrecadar para investir na saúde, educação e segurança é melhor do que ficar só falando das premiações, que tem um custo muito elevado para o programa", completou.

(Com Central de Notícias)