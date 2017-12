Pagamento do PIS começa em agosto O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou, ontem, o calendário de pagamento do abono do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) que, este ano, começará no dia 29 de agosto. Cerca de seis milhões de trabalhadores terão direito a receber um salário mínimo. Tem direito ao abono o trabalhador cadastrado há cinco anos no programa e que tenha recebido, no ano passado, no máximo dois salários mínimos de salário por mês. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. O calendário de pagamento obedece a data de nascimento do beneficiário. Já o Banco do Brasil paga aos servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sendo que o cronograma de pagamento segue o final do número de inscrição. Para o trabalhador que recebe o abono em folha o pagamento será feito junto com o salário de julho.