Pagamento do PIS começa em setembro A Caixa Econômica Federal inicia no dia 12 de setembro o pagamento dos Rendimentos do PIS e do Abono Salarial para trabalhadores de todo o país. A exemplo do exercício anterior, o calendário de pagamento obedece ao mês de nascimento do trabalhador. Em 12 de setembro, somente os trabalhadores nascidos no mês de julho poderão fazer seus saques. Os nascidos em outras datas devem seguir o calendário de pagamento (ver tabela abaixo). Calendário do PIS- 2002/2003 Nascidos em Recebem a partir de Julho 12/09/2002 Agosto 19/09/2002 Setembro 25/09/2002 Outubro 10/10/2002 Novembro 16/10/2002 Dezembro 23/10/2002 Janeiro 29/10/2002 Fevereiro 13/11/2002 Março 20/11/2002 Abril 26/11/2002 Maio 11/12/2002 Junho 18/12/2002 Quem tem direito Abono Salarial - O abono representa um salário mínimo (R$ 200). Para ter direito ao Abono Salarial é necessário que o trabalhador atenda às seguintes condições: - estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos; - aqueles com média de até 02 salários mínimos mensais em 2001; - os que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias com carteira assinada durante 2001 para empregador contribuinte do PIS-PASEP; - que tenham os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS de 2001. Rendimentos - Os Rendimentos do PIS correspondem à rentabilidade sobre o saldo atualizado das quotas do trabalhador. São disponibilizados anualmente aos trabalhadores. Têm direito aos Rendimentos os trabalhadores que satisfaçam a seguinte situação: os cadastrados no PIS-PASEP até 04 de outubro de 1988 e possuam saldo de quotas na sua conta do PIS-PASEP. Quotas - Quotas são o saldo da conta do PIS-PASEP na conta do trabalhador. Para os trabalhadores que se enquadrem em um dos eventos autorizados abaixo, a CAIXA avisa que estes saques podem ser feitos a qualquer momento, independente do calendário anual de pagamentos. - Aposentadoria - Invalidez permanente - Transferência para reserva remunerada - Reforma Militar - Benefício assistencial a idosos e a deficientes - SIDA/AIDS - Morte do participante - Neoplasia maligna (câncer) Como receber Observe o calendário de pagamentos. Se o trabalhador tiver conta na Caixa, o crédito já foi efetuado diretamente nessa conta. Funcionário de empresa conveniada ao Caixa PIS-Empresa, recebe crédito na folha de pagamento a partir de julho. Os trabalhadores que possuem o Cartão do Cidadão e senha cadastrada poderão realizar o saque nas Casas Lotéricas, nos Terminais de Auto-atendimento ou no Caixa Aqui. Os demais trabalhadores deverão apenas comparecer a uma agência da Caixa munidos de seu documento de identidade, o cartão do PIS (que recebe quando do seu cadastramento) ou Cartão do Trabalhador, ou ainda a carteira de trabalho, com o número do PIS. Para esclarecimento de eventuais dúvidas, entre em contato com o Disque-Caixa pelo telefone 0800 55 0101 ou 4196 6601, para as localidades com DDD 11.