Pagamento do PIS pode ser feito até junho Em dezembro de 2001, a Caixa Econômica Federal encerrou o escalonamento previsto no calendário de pagamentos, de acordo com as datas de aniversário dos trabalhadores para pagamento do PIS (exercício 2001 e 2002). Assim, todos aqueles com direito aos benefícios ainda podem recebê-los, a qualquer momento, até o dia 28 de junho deste ano. Durante os primeiros três meses do calendário de pagamentos do PIS, o abono salarial foi pago a mais de quatro milhões de trabalhadores. O número representa 81,7% dos 4.939.685 abonos identificados e envolve um desembolso de R$ 889 milhões. No ano passado, a Caixa bateu o recorde histórico de abonos, pagando 87,8% do total identificado. A expectativa agora é de que esse porcentual de abonos chegue a 90% até o final de junho. Quem recebe o abono do PIS O abono salarial representa o pagamento de um salário mínimo, ou seja R$ 180, para o trabalhador que estiver nas condições abaixo: - estiver cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS-PASEP; - média de dois salários mínimos mensais em 2000; - quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada durante o ano de 2000 para empregador contribuinte do PIS-PASEP; - que tenham os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2000. Como funcionam os rendimentos Os rendimentos do PIS correspondem à rentabilidade sobre o saldo atualizado da conta do trabalhador. O saque pode ser realizado anualmente por aqueles que preencherem as condições para o pagamento. Em relação aos rendimentos, tem direito o trabalhador cadastrado no PIS-PASEP até 4 de outubro de 1988 e com saldo na sua conta do PIS-PASEP. Para os trabalhadores que se enquadrem em um dos eventos listados a seguir, a Caixa informa que estes saques podem ser feitos a qualquer momento, independente do calendário anual de pagamentos. São eles: aposentadoria; invalidez permanente; transferência para reserva remunerada; reforma militar; benefício assistencial a idosos e deficientes; AIDS; morte do participante; neoplasia maligna (câncer). Formas de pagamento Há formas diferentes de recebimento do PIS. A Caixa informa quais as formas de pagamento. - o trabalhador com conta na Caixa, receberá o crédito direto nesta conta, sem precisar respeitar o calendário; - caso não tenha conta na Caixa, o trabalhador deve comparecer a qualquer agência, no período determinado no calendário de pagamento, com o cartão de inscrição ou número do PIS e carteira de identidade (ou carteira de trabalho e previdência social), ou simplesmente com o Cartão do Cidadão, que pode ser solicitado nas agências da Caixa; - quem já tiver o Cartão do Cidadão, poderá também receber os benefícios em qualquer lotérica do País; - já o funcionário de empresa conveniada ao PIS Empresa, receberá o crédito diretamente na folha de pagamento.