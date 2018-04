Pagamento do Simples poderá ter prazo maior Ao lado do governador de São Paulo, José Serra, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo quer adiar por 30 a 60 dias o pagamento do Supersimples para "aliviar" cerca de 3 milhões de micro e pequenas empresas. Segundo ele, a proposta foi discutida ontem, no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e poderá representar uma folga de até R$ 4,5 bilhões no caixa das micro e pequenas empresas . Para entrar em vigor, segundo Mantega, a medida precisa ser aprovada pelo Conselho Gestor do Simples - composto pela secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira, pelos secretários da Fazenda de São Paulo e do Maranhão e por dois representantes dos municípios. O ministro acredita que a aprovação será rápida. No entanto, é necessária a concordância de governadores e prefeitos. Se a medida entrar em vigor já em dezembro, os pequenos e microempresários não precisarão pagar o imposto daquele mês aos governos federal, estadual e municipal em 15 de janeiro. Se for adiado por 60 dias, como deseja o Ministério da Fazenda, o pagamento será só em 15 de março.