Pagamento eletrônico bate recorde no Natal As maiores redes de pagamento eletrônico do País, a Visa e a Redecard, bateram recordes de compras em dezembro deste ano. A Visa informou que 146 milhões de compras foram feitas entre os dias 1º e 24 de dezembro, num total de R$ 9,4 bilhões, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2004. Os picos foram registrados no dia 23, com mais de nove milhões de transações, e entre 11h e 12h no dia 24, quando 875.927 compras foram feitas em apenas uma hora, ou 243 por segundo. A Redecard registrou compras de R$ 7 bilhões entre 1º e 25 de dezembro, alta de 28% na comparação com o mesmo período de 2004. Segundo a empresa, as compras com cartões de débito tiveram elevação de 36% frente a 2004, com um volume comercializado de R$ 2,25 bilhões, enquanto as aquisições com cartões de crédito aumentaram 25%, chegando a R$ 4,75 bilhões. O maior crescimento foi verificado na Região Nordeste: Sergipe (48%), Alagoas (43%) e Tocantins (42%). As empresas explicam que os resultados são conseqüência da aceitação cada vez maior do brasileiro em relação ao pagamento eletrônico. O vice-presidente de produtos da Visa, Eduardo Chedid, e o diretor-executivo de marketing e produtos da Redecard, Henrique Capdeville, dizem que a praticidade, conveniência e segurança da transação eletrônica são responsáveis pela migração dos pagamentos com cheque e dinheiro para o meio eletrônico. As empresas citam ainda a expansão do número de portadores de cartões ao longo de 2005 e o aumento da quantidade de estabelecimentos credenciados.