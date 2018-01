Pagamento eletrônico facilita a sua vida Pagamentos de contas de luz, telefone e gás, além de todos os pagamentos que têm fichas de compensação com código de barras, podem ser efetuados em caixas eletrônicos, pelo site do banco na Internet (quando o serviço é oferecido) ou por meio do débito automático. No caixa eletrônico, após inserir o cartão e digitar a senha, o cliente deve seguir as instruções da tela que levam ao pagamento automático. Quando solicitado, deve passar o código de barras pelo leitor ótico e aguardar a impressão do recibo. Hoje em dia grande parte dos caixas eletrônicos dispõem do leitor ótico; nos casos em que isso não ocorre o cliente deve digitar o número impresso correspondente ao código de barras. O mesmo deve ser feito no caso de pagamento pela Internet, possibilidade oferecida por vários bancos. Caso opte pelo débito automático em conta corrente, o cliente deve solicitar o serviço ao gerente e assinar um documento de autorização. Nos links abaixo, acompanhe mais informação sobre os serviços bancários.