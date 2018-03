Pagamento total das dívidas de Dubai ainda é opção, diz jornal

O diário The National disse que duas altas autoridades de Dubai em uma viagem à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos nos últimos dias afirmaram a líderes do setor financeiro em Londres que pagar todos os empréstimos bancários completamente "foi discutido como uma possibilidade de médio prazo."

O xeique Ahmed bin Saeed al Maktoum, chefe do Supremo Comitê Fiscal de Dubai e tio do governante do emirado, e Mohammed al Shaibani, vice-chefe do comitê, se reuniram com autoridades em Londres na quinta-feira antes de viajarem aos

EUA.

"Eles deixaram claro que havia algumas opções que o governo de Dubai considerava viável para a Dubai World e o pagamento complete era uma delas", disse o jornal citando uma pessoa que participou das conversas.

A Dubai World vai se reunir com credores na segunda-feira e deve formalmente requisitar o adiamento do pagamento da dívida, principalmente as ligadas a suas unidades no setor imobiliário, Nakheel e Limitless World.

Dubai deixou os mercados globais em choque em 25 de novembro quando pediu a paralisação do pagamento de 26 bilhões de dólares em dívidas. Um auxílio de 10 bilhões de dólares foi enviado por Abu Dhabi na semana passada e ajudou a conter uma moratória de um bond islâmico no valor de 4,1 bilhões de dólares ligado à Nakheel.

(Reportagem de Nicolas Parasie)