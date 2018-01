Pague contas de serviços públicos em farmácias Uma alternativa para o pagamento de contas de serviços públicos como energia, água e telefone, sem ter de enfrentar as filas e ficar condicionado ao horário reduzido de atendimento nos bancos, é utilizar a farmácia para efetuar esses pagamentos. Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro há cerca de 1.400 farmácias credenciadas à Rede Fácil RTR. Apenas as contas de empresas credenciadas à Rede Fácil RTR podem ser pagas por esse sistema. Na capital paulista, as contas da Telefônica e da Sabesp podem ser pagas na rede de farmácias que possui o sistema. No interior de São Paulo, também é possível pagar as contas da Telefônica e da Sabesp, além de contas da CPFL, Bandeirantes Energia, Elektro e Sabesp. Na capital carioca, apenas as contas da Telemar podem ser pagas em farmácias que possuem o sistema. No interior do Rio de Janeiro podem ser pagas contas da Telemar e da Cerj. Para saber quais as farmácias que estão utilizando o sistema consulte o site da RTR (veja link abaixo). Basta clicar em cima do logo da prestadora do serviço (Telefônica, Sabesp, CPFL, Bandeirantes Energia, Elektro, Telemar ou Cerj) e depois clicar no nome da cidade onde mora para ver a lista de farmácias em que é possível pagar as contas.