Pague ingressos e restaurante pelo celular A MasterCard, a Telesp Celular e a Redecard anunciam em parceria um projeto de pagamentos pelo celular, denominado m-payments. Os clientes da Telesp Celular já podem, por meio da plataforma tecnológica CDMA 2G, efetuar compras de ingressos de cinema, teatro e shows, como também pagar restaurantes pelo telefone. Para poder usar o serviço, os usuários terão que se cadastrar no site do WAAAP da Telesp Celular (www.waaap.com.br) e registrar uma senha. Os estabelecimentos que participam do projeto terão um código que será fornecido aos portadores de cartões MasterCard no momento do pagamento. Assim, o usuário digita em seu próprio telefone sua senha, o código do estabelecimento, o valor e realiza o pagamento com o cartão MasterCard via Internet móvel. O valor da compra será debitado diretamente na fatura do cartão do cliente. O serviço, denominado WAAAP Pag, utiliza a tecnologia WAP e suporte da plataforma tecnológica desenvolvida pela EverSystems.