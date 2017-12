Pague o telefone nas lotéricas sem a fatura A partir de hoje, as casas lotéricas de todo o país vão receber pagamentos de conta telefônica da Brasil Telecom sem precisar apresentar a fatura. O novo serviço é inédito e foi desenvolvido em parceria entre a Caixa Econômica Federal e a empresa de telefonia Brasil Telecom. Fruto de um convênio assinado entre as duas empresas, a novidade veio para facilitar a vida de muitas pessoas que, por esquecimento, perda da conta ou até pelo não recebimento da fatura em casa, acabam atrasando o pagamento ou precisando pedir uma segunda via para efetivar a quitação A Brasil Telecom cobre 34% do território nacional, de norte a sul, alcançando nove estados brasileiros (GO, TO, MT, MS, PR, SC, RS, AC, RO) e o Distrito Federal. Cerca de 7 milhões de pessoas serão beneficiadas. No início, o serviço ainda não estará disponível na área da CRT no Rio Grande do Sul, pois a operadora está concluindo os últimos detalhes para a interligação com o sistema online das lotéricas. Para pagar a conta telefônica, basta ir a qualquer lotérica e informar o número do telefone. O sistema, interligado à Caixa e também à Brasil Telecom, fará uma consulta dos débitos existentes (até os cinco últimos), permitindo ao cliente efetuar o pagamento da fatura desejada. A Caixa pensa também em firmar parcerias desse tipo com as empresas de água e energia. Nas lotéricas, são pagas mais de 50% das contas de água, luz, telefone e tributos de todo o país. Lotéricas é opção para o consumidor Com horário estendido até as 18:00, em alguns casos até às 21:00h (shoppings centers), com pouca ou nenhuma fila, facilidade de acesso e proximidade de casa, as lotéricas são muito procuradas pela população, especialmente a de menor renda que não tem acesso aos bancos. Hoje estão disponíveis nas lotéricas os serviços de saque e depósito em conta corrente e poupança, consultas de saldo de contas, diversos tipos de pagamentos (água, luz, telefone, tributos e outros), venda de créditos para celulares pré-pagos, recolhimento de FGTS e recebimento de benefícios sociais, como INSS e PIS.