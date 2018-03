País agirá para evitar bolhas, diz BC O risco de bolha sobre o preço dos ativos, cogitado pelo Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, existe, mas não afeta apenas países emergentes, e sim o mundo inteiro. A análise foi feita ontem, em Berlim, pelo presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles. Segundo ele, para atenuar seus riscos, o Brasil deverá adotar já em 2010 as novas recomendações do Comitê da Basileia, que votará na próxima semana uma regulação mais rígida sobre o mercado financeiro.