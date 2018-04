País continua registrando saída de dólares, mas crédito sobe

O País continua a registrar saída de dólares em novembro, mas o volume de crédito para os exportadores já dá sinais de recuperação. Até o dia 21, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 2,639 bilhões, resultado determinado pelo déficit de US$ 5,181 bilhões no segmento financeiro. Esse saldo negativo foi, em parte, compensado pelo ingresso líquido de US$ 2,543 bilhões no segmento comercial, que registrou exportações de US$ 9,101 bilhões e importações de US$ 6,558 bilhões no período. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Segundo os dados divulgados nesta quarta=feira, 26, pelo Banco Central, porém, o volume médio diário de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC) concedido na terceira semana de novembro - entre os dias 17 e 21 - cresceu 42% na comparação com a média de outubro (US$ 160,7 milhões) e atingiu US$ 228,3 milhões. O ACC é o principal instrumento para financiar os exportadores. Com esse aumento do volume, a oferta desse tipo de empréstimo se aproxima do patamar de setembro, quando a média ficou em US$ 238,8 milhões. Os dados do BC mostram ainda que o pior momento do crédito para o exportador aconteceu no começo de novembro. Na primeira semana do mês, entre os dias 3 e 7, bancos fecharam média diária de US$ 78,2 milhões em contratos de ACC para esses clientes. No dia 5, foram fechados contratos que somaram apenas US$ 49 milhões, valor que corresponde a cerca de um quinto do valor médio da semana passada. No acumulado do ano, o fluxo cambial tem resultado positivo de US$ 9,910 bilhões, gerado pela contribuição positiva de US$ 47,423 bilhões da conta comercial e participação negativa de US$ 37,513 bilhões do segmento financeiro. Nos primeiros 15 dias úteis de novembro de 2007, o fluxo cambial estava positivo em US$ 3,730 bilhões. No acumulado do ano passado até os primeiros 15 dias úteis de novembro, era registrado fluxo cambial positivo de US$ 80,506 bilhões.