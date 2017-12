País continuará perseguindo inflação baixa, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou que é fundamental que o governo persiga o objetivo de inflação baixa. Segundo o ministro, esse é um dos pontos importantes da política econômica do governo. "Vamos continuar perseguindo isso", afirmou Palocci em breve entevista na portaria do Ministério da Fazenda. Segundo ele, a reunião de hoje do CMN, que definirá a meta de inflação para 2005, vai expressar essa preocupação. O ministro não quis confirmar uma eventual mudança na meta de inflação de 2004. "Não posso revelar", afirmou. Palocci disse que após a reunião concederá uma entrevista coletiva. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União decreto presidencial que autotoriza mudança na meta de 2004, que é de 3,75%.