País cresce mas temor de ?vôo de galinha? persiste Agora, não há mais como negar: a economia brasileira está em meio a um vigoroso processo de recuperação. O crescimento da produção industrial em maio, de 7,8% ante o mesmo mês de 2003, e de 2,2% em relação a abril, coroou uma série de indicadores positivos nos últimos meses, que enterraram de vez as dúvidas do início do ano sobre a consistência da retomada. Hoje, o consenso das expectativas sobre o crescimento do PIB em 2004 caminha para 4%, e há quem preveja mais Entre empresários e economistas, porém, persiste o medo de mais um "vôo de galinha" - as recuperações de curto fôlego que perseguem o Brasil há duas décadas e são sistematicamente asfixiadas por crises externas ou pela disparada da inflação "Esta é uma recuperação cíclica, baseada na subutilização da capacidade instalada", diz o economista Eduardo Gianetti da Fonseca, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). Para Gianetti, apostar na atual retomada "é uma decisão fácil para o empresário, que não se compromete com novos investimentos" O grande ponto de interrogação é justamente saber se as empresas voltarão a investir no aumento da capacidade instalada a tempo de evitar que o atual embalo da economia esbarre na falta de produtos, levando a um aumento insustentável das importações ou da inflação. Segundo o ex-presidente do Banco Central (BC) Gustavo Franco, "para garantir uma era de crescimento rápido e sustentável, o Brasil precisa elevar sua taxa de investimento em 10 pontos porcentuais" - dos atuais 18% do PIB para um nível entre 27% e 28%. "São R$ 150 bilhões de investimento a mais por ano", resume "Eu não consigo acreditar num crescimento sustentado com carga tributária de 40% do PIB, e sem crédito", diz, por sua vez, o empresário têxtil Paulo Skaf, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e candidato à presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), disparando contra dois dos principais espantalhos dos investimentos no Brasil: os impostos que se concentram punitivamente no setor formal e o financiamento escasso e caro