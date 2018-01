País cria 212.217 empregos formais em maio

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou no mês de maio a criação de 212.217 postos de trabalho com carteira assinada no País, segundo o Ministério do Trabalho. O número, que corresponde ao saldo entre admissões e demissões registradas no mês passado, é 6,73% superior ao verificado em maio de 2006, de 198.837 empregos formais. De janeiro a maio deste ano, foram gerados 913.836 empregos com carteira assinada, superando em 18,84% o saldo registrado pelo Caged em igual período de 2006.