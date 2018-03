País cria 246.695 empregos formais em novembro O resultado de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho registrou novo recorde para meses de novembro, com 246.695 novos postos de trabalho formal no mês passado. Segundo o ministério, esse saldo é praticamente o dobro do recorde anterior, em novembro de 2007, quando foram criadas 124.554 vagas. O resultado de novembro também é o segundo maior do ano, superado apenas pelo número de setembro, quando foram abertos 252.617 empregos formais.