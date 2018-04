País cria 299 mil empregos formais no 1º semestre O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho registrou a geração líquida positiva de 119.495 empregos formais, volume 61,38% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando o saldo entre contratações e demissões foi positivo em 309.442 postos de trabalho. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o desempenho de junho elevou em 0,37% o estoque de empregos formais da economia brasileira, que atingiu 32.292.808 vagas. De janeiro a junho, o Caged registra saldo positivo acumulado de 299.506 empregos formais. Esse resultado é 78% inferior ao verificado no primeiro semestre de 2008, quando foram abertas 1.361.388 novas vagas com carteira assinada.