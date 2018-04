País cria vagas pelo 5º mês, mas geração cai 78% no semestre

A geração de emprego com carteira assinada no Brasil caiu 78% no primeiro semestre de 2009, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os números do O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a junho foram criadas 299.506 vagas formais, contra 1.361.388 novos postos no mesmo período de 2008.

Em junho, o Caged registrou a geração líquida positiva de 119.495 empregos formais, volume 61,38% inferior registrado em junho de 2008, quando o saldo entre contratações e demissões foi positivo em 309.442 postos de trabalho. O desempenho elevou em 0,37% o estoque de empregos da economia brasileira, que atingiu 32.292.808 vagas. O saldo positivo em junho é resultado de um total de 1.356.349 admissões e 1.236.854 demissões.

O número veio abaixo da expectativa do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que era de geração de mais vagas do que em maio (131,557 mil). O número, inclusive, ficou abaixo do antecipado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira, de 136 mil vagas formais.

"Esperávamos uma recuperação melhor da indústria de transformação em São Paulo e, particularmente, um resultado melhor da indústria alimentícia", disse Lupi, destacando, entretanto, que espera um melhor desempenho do setor industrial a partir do segundo semestre deste ano.

A indústria teve o terceiro mês seguido de saldo líquido positivo de empregos, ao registrar 2.001 novas vagas no mês passado. Mas, no primeiro semestre, a indústria ainda registra saldo negativo de 144.477 vagas.

Lupi afirmou que o seu otimismo se sustenta no fato de que vários segmentos da indústria já não têm mais estoques tão altos quanto tinha no início do ano. "E quando os estoques baixam, eles voltam a produzir", disse.

O destaque em junho, no entanto, foi o setor de agropecuária, com a criação de 57.169 vagas. À exceção da extrativa mineral, que registrou saldo líquido negativo de 26 vagas, todos os demais setores mostraram contratações líquidas em junho. Serviços foi o segundo destaque do mês, com 22.877 vagas, seguido da construção civil (18.321 vagas).

O ministro manteve a sua projeção de que, este ano, o Caged vai registrar pelo menos um milhão de novos empregos formais. Ele ainda confirmou sua estimativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve crescer este ano 2%. Segundo ele, suas previsões otimistas hoje foram sustentadas um pouco mais pelo anúncio do PIB da China. A economia chinesa cresceu 7,9% no segundo trimestre do ano ante o mesmo período do ano passado.

Estados

Puxados pelos ciclos agrícolas e as atividades agropecuárias, os Estados de Minas Gerais e São Paulo foram os que registraram o melhor desempenho na abertura de novos empregos formais no período de janeiro a junho deste ano. Segundo os dados, no primeiro semestre deste ano houve uma abertura líquida de vagas de trabalho em São Paulo de 139.605 postos. Minas Gerais, nesse mesmo período, teve um saldo líquido positivo de empregos com carteira assinada de 80.446 ocupações.

Somente no mês de junho, as estatísticas do Ministério do Trabalho também revelam os Estados de São Paulo e Minas Gerais na liderança da abertura de vagas formais, sob o ponto de vista geográfico. Minas Gerais registrou saldo líquido positivo de 45.596 vagas enquanto São Paulo registrou 27.602 postos de trabalho. As atividades na área agrícola também incrementaram as novas contratações no estado de Pernambuco no mês passado, com a criação no mês de 9.790 novos empregos no estado.

O conjunto das áreas metropolitanas, segundo o Caged de junho, apresentou um crescimento de 0,19% no estoque de empregos em relação ao mês anterior com a criação de 25.535 postos de trabalho. As cidades do interior do País continuaram liderando a expansão de ocupações formais com a abertura líquida de 80.406 colocações com carteira assinada. A explicação também são as plantações agrícolas e as atividades agropecuárias que são mais intensas no interior do País.

Salários

Os salários também aumentaram levemente nos últimos meses, apesar do declínio econômico. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostrou que o salário médio dos novos postos subiu 0,57% no primeiro semestre, para R$ 745,80 por mês. O salário mínimo do País está atualmente em R$ 465.