País criou 1 milhão de vagas no ano, diz Lupi

A marca anunciada por Lupi é bem inferior aos 2.086.570 de empregos gerados entre janeiro e outubro de 2008. Mas, na opinião do ministro, já indica a recuperação da economia brasileira após a crise financeira. "Já estamos vendo a crise pelo retrovisor. A crise, hoje, é só para gringos", disse, após a abertura da Feira e Conferência Internacional de Tecnologia Naval e Offshore (Fenashore), em Niterói (RJ).

Em seu discurso na cerimônia de abertura do evento, o ministro citou as medidas anticrise tomadas pelo governo e reclamou de projeções "pessimistas" sobre o mercado de trabalho em 2009. "Quando eu disse, em janeiro, que criaríamos mais de um milhão de empregos este ano, cheguei a ser ridicularizado, só faltaram me chamar de louco", comentou. "Agora, vão ter que aturar." Em setembro, a indústria de transformação foi o motor do bom desempenho no quadro de empregos, com a geração de 123 mil novas vagas, recorde histórico das estatísticas do Caged. O único segmento que apresentou fechamento de vagas foi a agricultura, com 17 mil postos de trabalho a menos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.