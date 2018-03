País deve crescer em ritmo mais lento este ano, diz BNDES O País deverá crescer num ritmo mais fraco em 2003 do que o previsto no início do ano. Com base na coleta que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez hoje junto a grandes bancos e consultorias, as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano e para 2004 recuaram. No sentido contrário, foram calibradas para cima as previsões para da taxa Selic (juros básicos) para o fim dos dois anos. O crescimento médio captado pelo BNDES para a economia brasileira em 2003 caiu de 2,2%, no levantamento do mês passado, para 2%, na compilação atual. Já as projeções de avanço da atividade para o ano que vem encolheram de 2,9% para 2,5%. A pesquisa do BNDES colheu as previsões do CSFB Garantia, Banco Fator, Macrométrica, MCM Consultores, Rosemberg & Associados e BBV Banco. De um mês para o outro, conforme o mesmo levantamento, a projeção média da Selic para dezembro de 2003 avançou dos 19,7% que estavam sendo estimados anteriormente para 22,4%. Para o fim do ano que vem, as expectativas são melhores do ponto de vista dos juros, mas ainda assim cresceram, na comparação com o mês anterior: a previsão que era de 15,5% passou para 17,9%. Outras instituições, mesmo fora da pesquisa, refizeram projeções de crescimento. É o caso do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que reduziu a taxa de avanço da atividade dos 3,3% previstos em janeiro para 2,5%, conforme o mais recente boletim divulgado. Além de mudanças no cenário externo, comportamento da inflação e aumento da taxa Selic, a postergação da retomada industrial e o desempenho do setor em dezembro motivaram a revisão. A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) montou um cenário macroeconômico em janeiro, com base num crescimento de 2% para o ano. A entidade admite, entretanto, que, caso fosse refazê-lo hoje, provavelmente utilizaria uma taxa de crescimento do PIB menor para o ano. "Depois disso tivemos o aumento dos juros, do compulsório sobre os depósitos. O aumento da taxa Selic retrai a atividade econômica, mas nossas projeções ainda não foram revistas", disse o diretor-executivo da AEB, José Augusto de Castro. Ainda conforme o levantamento do BNDES, a estimativa para o câmbio no fim deste ano permanece no mesmo patamar da pesquisa do mês anterior: R$ 3,50. As projeções para saldo da balança comercial para 2003, conforme a pesquisa, ficaram em US$ 15,3 bilhões e para o ano que vem, em US$ 15 bilhões.