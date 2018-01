País é ´leopardo do crescimento´ freado pelo Estado, diz FT

O jornal Financial Times publica nesta quarta-feira, 20, um caderno especial sobre o Brasil, avaliando-o como um "leopardo do crescimento" freado pelo peso do Estado. Em seis páginas, além de reportagens sobre a situação política e econômica, o diário financeiro mais influente da Europa aborda o vigor do setor privado, exemplificado pela performance da Companhia Vale do Rio Doce, a importância do setor agrícola, o crescimento no setor imobiliário, a maior maturidade dos mercados financeiros e a "transformação" da indústria cinematográfica, entre outros temas. O FT enfatiza a discrepância entre o papel do setor privado no crescimento e modernização da economia brasileira em relação ao setor público, cujo tamanho e custo limitam uma performance ainda melhor. "Dois motores. Dois Brasis", diz o diário britânico. Um deles "é o mundo muito competitivo internacionalmente e produtivo das grandes companhias brasileiras, especialmente aquelas envolvidas em crescentes mercados de exportação, irradiando um desenvolvimento e criação de empregos do estilho chinês". O outro "é o mundo câmera lenta do setor público". Esse mundo, observou o jornal, "é aquele no qual o Estado é o grande provedor, onde oportunidade e avanço estão ao alcance daqueles que estão próximos do poder". O jornal afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao manter as políticas macroeconômicas liberais introduzidas na década de 90, "tem presidido ao longo de um período de estabilidade e avanço para os pobres inédito". A inflação baixa, os programas de transferência de renda para os pobres, o boom das exportações e as condições econômicas globais extraordinariamente benignas tornaram Lula "o mais popular presidente brasileiro" da história. Segundo o FT, o vindouro boom nos biocombustíveis deverá representar um novo choque positivo para o Brasil. Ao mesmo tempo, diz o jornal, um sistema tributário complexo, a enorme burocracia, pensões do setor público "custosas e injustas" e leis trabalhistas "extremamente rígidas" prejudicam a eficiência econômica e restringem o crescimento a taxas bem abaixo daquelas necessárias para lidar com as necessidades sociais e melhorar uma infra-estrutura física deficiente". O FT observa que o presidente Lula mostra "relutância em embarcar em reformas politicamente custosas". Limites O jornal observa que na visão de Wall Street ou das diretorias das "impressionantes" instituições financeiras brasileiras, "o dinamismo do setor privado está forçando o ritmo de mudança". Mas "pode haver limites sobre o quão longe o setor privado poderá empurrar a economia por si mesmo". Uma das preocupações é o recente crescimento no consumo. Essa tendência poderá levar os consumidores a um limite de endividamento, e o remédio para isso será um aumento da renda. As limitações na infra-estrutura, segundo o FT, é uma preocupação ainda mais urgente. "Atrasos burocráticos e uma estrutura regulatória confusa atrasaram investimentos em energia", diz o diário. "Muitos economistas alertam sobre a possibilidade de uma nova crise energética do tipo que abalou o governo de Fernando Henrique Cardoso em 2002". Uma solução seria estimular o investimento privado em infra-estrutura. "Mas o governo de Lula - que ganhou a eleição em parte por capitalizar o sentimento generalizado antiprivatização - às vezes parece desconfiado do capital privado nessa área", disse. "Mas a menos que o governo reforme o setor público, é improvável que tenha os recursos para resolver esses problemas."