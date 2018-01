País economizará mais de US$ 600 milhões com compra de títulos Com a compra antecipada de bradies (títulos da dívida externa brasileira lastreados em papéis do Tesouro dos Estados Unidos), o Tesouro Nacional prevê uma economia com as despesas de juros de US$ 345 milhões a valor presente líquido. O valor nominal supera US$ 600 milhões. O Tesouro divulgará, ainda hoje, a soma exata. Ao anunciar, na manhã de hoje, a decisão de exercer o direito de compra antecipada dos títulos, cujo vencimento é 15 de abril, o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, disse que o Brasil tomou essa decisão porque os juros negociados hoje nestes papéis estão menores do que os estipulados para pagamento no vencimento dos títulos. Ele também citou o bom desempenho externo brasileiro que permitiu ao BC ampliar as reservas internacionais que estão sendo utilizadas, em parte, nesta operação. Levy prevê que a recompra dos bradies reduzirá o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - em 10 pontos base. "Estamos perto de mudanças muito significativas, da própria maneira que os mercados estão nos vendo, e da avaliação que os especialistas fazem do Brasil, que hoje está em uma categoria diferente de que há dois anos", afirmou. Atrair investimentos O secretário prevê que a decisão terá efeitos indiretos também na atração de investimentos para o Brasil. Além de uma série de indicadores positivos, a recompra de bradies é um marco na história da dívida externa brasileira. "Estamos virando os anos 80. Estamos virando esta página", disse, ao informar que a dívida externa bruta pública deve cair para US$ 80 bilhões e a dívida líquida para US$ 30 bilhões em abril, quando do fechamento da operação anunciada hoje. Apesar deste otimismo, Levy evitou comentar sobre o impacto da decisão sobre as agências de classificação de risco. Disse apenas: "isso não prejudicará a predisposição positiva que têm em relação ao Brasil". Bons indicadores Para demonstrar este novo momento brasileiro, o secretário disse que a relação entre a dívida externa bruta e o PIB caiu de 35% em 2004 para 27% hoje. A correlação entre dívida externa líquida e PIB está abaixo de 20%. Levy lembrou que a relação entre dívida externa bruta e PIB na Turquia é de 49%. Em contrapartida, a relação entre dívida externa líquida e PIB no México está entre 12% a 14%. "Demora um certo tempo para as pessoas se darem conta disso", afirmou. Em seguida, o secretário fez uma comparação da relação entre exportações e dívida líquida para mostrar o avanço brasileiro. Em 2002, as exportações eram de US$ 60 bilhões e a dívida externa líquida, US$ 70 bilhões. Atualmente, as exportações somam US$ 120 bilhões e a dívida externa líquida é de US$ 30 bilhões.