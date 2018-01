País está menos vulnerável, diz Funcex O País está menos vulnerável a choques externos. Esta é a avaliação da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). De acordo com seu boletim, informa o repórter Willian Salasar, o País conseguiu reduzir expressivamente sua necessidade de financiamento externo. Com isso, o déficit externo pode ser financiado com recursos mais estáveis. Ou seja: investimentos diretos na economia do país e empréstimos de longo prazo. Quanto menos dependente de capitais de curto prazo - que são mais especulativos e se movimentam rapidamente diante de qualquer instabilidade internacional -, mais o país ganha em tranquilidade, com menores solavancos no preço do dólar. Por isso a Funcex está otimista e espera que o dólar não tenha movimentos mais fortes no segundo semestre deste ano. De março do ano passado a março último, o déficit em transações correntes do país somou US$ 23,2 bilhões, ou 4,01% do PIB. É uma redução de US$ 10,5 bilhões em relação a período anterior de 12 meses.