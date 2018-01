País está no limiar da recuperação, diz Loyola O economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e atual diretor da Tendências Consultoria, considera que o Brasil está no limiar de uma recuperação econômica, após ter sido submetido a uma política antiinflacionária muito ortodoxa. Contudo, adverte que, para crescer a médio e longo prazo, o governo precisa criar condições favoráveis aos investimentos, seja pelo aumento da poupança pública, seja pela definição do marco regulatório. Entrevistado no programa Conta Corrente, da Globo News, Loyola reconheceu que há um clima de retomada de confiança no País, como demonstram as seguidas altas que vêm ocorrendo no índice Bovespa, principalmente devido ao fato de as ações das empresas brasileiras terem ficado muito baratas. "Há um processo natural de recuperação dessa credibilidade, refletida não apenas na bolsa, mas nos outros preços dos ativos", afirmou.