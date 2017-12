País fecha 2003 com superávit, o primeiro desde 1992 O Brasil fechou o ano de 2003 com um superávit de US$ 4,051 bilhões em suas transações correntes, o equivalente a 0,83% do Produto Interno Bruto (PIB). O País não registrava superávit anual em suas transações correntes desde 1992. O resultado apurado superou até mesmo a projeção do Banco Central, que estimava o superávit em conta corrente do ano passado em US$ 3,8 bilhões. Em dezembro, o saldo em conta corrente foi positivo em US$ 349 milhões. A conta capital e financeira fechou o ano de 2003 com um superávit de US$ 5,543 bilhões, sendo que em dezembro o resultado apurado foi um déficit de US$ 6,438 bilhões. O resultado negativo apurado na conta de capital no último mês de 2003 reflete o pagamento de US$ 6,3 bilhões efetuado pelo governo brasileiro ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Investimentos estrangeiros Os investimentos estrangeiros diretos (IED) ingressados no País em dezembro do ano passado somaram US$ 1,409 bilhões, fazendo com que o saldo no ano ficasse em US$ 10,144 bilhões, dentro do previsto pelo BC. O resultado global do balanço de pagamentos brasileiro em 2003 foi superavitário em US$ 8,496 bilhões. Em dezembro, entretanto, o balanço registrou um déficit de US$ 6,118 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. Dívida externa A dívida externa do Brasil estava em US$ 219,975 bilhões em outubro do ano passado. O valor é superior aos US$ 219,724 bilhões de setembro e também está acima dos US$ 210,711 bilhões de dezembro de 2002. A dívida externa de médio e longo prazos aumentou em outubro com relação a setembro de US$ 200,823 bilhões para US$ 201,447 bilhões. A de curto prazo, em contrapartida, caiu dos US$ 18,900 bilhões de setembro para US$ 18,528 bilhões. Remessa de lucros As remessas líquidas de lucros e dividendos em 2003 somaram US$ 5,640 bilhões. Somente em dezembro, as remessas superaram as entradas em US$ 979 milhões. As remessas líquidas de lucros e dividendos feitas em 2003 foram maiores do que as registradas em 2002, quando foram enviados liquidamente US$ 5,162 bilhões. Pelo lado dos juros, as despesas líquidas em 2003 soma ram US$ 13,020 bilhões, ficando praticamente no mesmo patamar apurado em 2002, quando essas despesas atingiram o valor de US$ 13,130 bilhões. Em dezembro do ano passado, os gastos líquidos com o pagamento de juros foram de US$ 1,186 bilhão. Na conta de serviços, o resultado global do ano mostra um gasto líquido de US$ 5,088 bilhões, praticamente idêntico aos US$ 5,038 bi lhões apurados em 2002. O item viagens internacionais acumulou no ano um saldo positivo de US$ 218 milhões, sendo US$ 72 milhões em dezembro. Os gastos com serviços financeiros acumulou em 2003 um saldo negativo de US$ 383 milhões, sendo US$ 57 milhões e m dezembro. A maior despesa líquida registrada pelo Depec na conta de serviços foi com aluguel de equipamentos, que acumulou um saldo negativo em 2003 de US$ 2,312 bilhões. Em dezembro, as despesas com esse tipo de serviço superaram as receitas em US$ 29 0 milhões.