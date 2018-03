País fecha 2006 com saldo de US$ 13,5 bi em conta corrente A conta corrente do balanço de pagamentos apresentou em dezembro um saldo positivo de US$ 388 milhões e fechou o ano com superávit de US$ 13,528 bilhões. Esse montante é correspondente a 1,41% do PIB. O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. Ele é formado pela balança de transações correntes e a balança de capitais. O resultado de dezembro ficou próximo do piso das estimativas do mercado, de US$ 300 milhões, e bem abaixo da mediana, de US$ 1,450 bilhão. Ainda assim, o volume foi superior às estimativas do BC, que eram de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões. O resultado da conta corrente em dezembro foi determinado por um superávit de US$ 5,011 bilhões na balança comercial e um déficit de US$ 4,979 bilhões na conta de serviços e rendas - fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior. Em 2006, a balança comercial contribuiu com superávit de US$ 46,074 bilhões, a conta de serviços e rendas com déficit de US$ 36,852 bilhões e as transferências unilaterais foram positivas em US$ 4,306 bilhões. Em 2005, a conta corrente teve superávit de US$ 13,985 bilhões, correspondentes a 1,76% do PIB.