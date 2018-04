País fecha junho com 159,6 milhões de celulares em uso

De janeiro a junho deste ano, segundo dados da Anatel, 8,97 milhões de novos celulares foram habilitados. Esse desempenho é o terceiro melhor do período dos últimos dez anos, ficando atrás do ano passado, quando foram vendidos 12,18 milhões no primeiro semestre, e de 2005, quando 9,91 milhões de novos números entraram em operação nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com o balanço, há no Brasil 83,47 celulares em cada grupo de 100 pessoas. O Distrito Federal é a unidade da Federação onde há mais celulares, são 151,9 telefones móveis em cada grupo de 100 habitantes. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 99,97, seguido de Mato Grosso do Sul, com 99,63. Em São Paulo, há 98,63 celulares em cada grupo de 100 pessoas.

Mercado

A operadora Vivo permanece na liderança do mercado, com 29,33% do total de celulares do País. Na segunda posição está a Claro, com 25,36%, seguida da TIM, com 23,71% e da Oi, com 21,22%. A tecnologia GSM é a dominante, sendo usada por 89,81% dos celulares. Os aparelhos de terceira geração (3G) em uso no País chegaram a 1,9 milhão em junho e os modem 3G para conexão à internet já são 3,59 milhões.