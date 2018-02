País já criou 1,163 milhão de empregos formais no ano O número de empregos formais criados no País atingiu 1.163.607 de janeiro a outubro deste ano, segundo os dados divulgados hoje do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Somente no mês de outubro foram criados 230.956 novos postos de trabalho, um resultado recorde para o mês, segundo o ministro do Trabalho, Carlos Lupi.