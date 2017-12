País não sofrerá nenhum apagão logístico, avisa Dirceu Na apresentação do balanço das atividades do governo, neste ano, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse que, no setor de infra-estrutura, "o País pode estar seguro de que não sofrerá nenhum apagão logístico". Ele lembrou que o presidente Lula mandou instalar, no Palácio do Planalto, uma "sala de situação" para o setor de infra-estrutura que acompanha regularmente o desenvolvimento deste setor. Dirceu lembrou que mais de 7.700 megawatts de energia foram acrescentados ao sistema elétrico no atual governo e disse que mais 5 mil deverão ser incorporados. Afirmou, também, que estão sendo tomadas iniciativas para a instalação de 1.351 Km de gasodutos, objetivando oferecer gás barato para a indústria e dar condições ao Brasil para exportar o produto. Na área de transportes, ele disse que o governo terá R$ 2,5 bilhões, além do que está previsto no Orçamento, para garantir um programa consistente de ampliação do parque rodoviário. Quanto à área portuária, disse que recebeu R$ 400 milhões, este ano, além dos recursos oriundos da iniciativa privada. Segundo ele, somente nos programas de segurança exigidos pela legislação internacional dos portos foram aplicados R$ 290 milhões. Sobre o setor ferroviário, Dirceu afirmou que ele está sendo reestruturado e previu que deverá ser dinamizado pelo aumento de concessões e pela implementação de parcerias público-privadas.