País não vai dar calote, diz Prêmio Nobel "O presidente dos EUA, George Bush, é mais perigoso para a economia mundial do qualquer candidato presidencial brasileiro. Entre Bush e Lula, fico com Lula". Desta forma, depois de uma longa gargalhada, o prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, começou uma entrevista com um grupo de jornalistas brasileiros na capital argentina, onde veio para uma série de conferências e encontros com políticos e acadêmicos. O economista americano, que irá ao Brasil em setembro, sustentou que ao contrário do que os mercados imaginam "nenhum dos candidatos presidenciais no Brasil implica perigo. Se existem diferenças, é o que pode acontecer em qualquer democracia". Ele duvida que o Brasil dê o calote da dívida, mas fez uma ressalva: "É preciso que os juros da dívida sejam reduzidos". Sentado em um sofá do luxuoso Hotel Alvear, e interrompido constantemente por pedidos de reuniões, Stiglitz afirmou que os candidatos brasileiros adotarão naturalmente uma política mais conservadora na hora de ocupar o Palácio do Planalto do que têm enquanto estão no palanque, e por isso, os mercados podem ficar calmos: "Há uma tendência natural, quando se chega ao poder, de se perceber, mais do que antes, quais são as obrigações. Há uma tendência a se ficar mais conservador". Ele não quis manifestar sua preferência sobre os presidenciáveis brasileiros, mas destacou que "o que é bom no Lula é que ele é honesto, e que tem uma visão que de alguma forma todos os partidos no Brasil possuem, ou seja, o mesmo foco dos assuntos da agenda. É interessante: há mais coesão no Brasil sobre quais são os temas da agenda da economia do País do que nos EUA". O Nobel de Economia também fez amplos elogios sobre a administração do presidente Fernando Henrique Cardoso: "Oito anos de Cardoso... O balanço é positivo. A inflação caiu, a educação aumentou muito. Mas, claro, as pessoas gostariam de mais. Mas, no mundo das coisas razoáveis, foram oito anos impressionantes. Em 1999, a desvalorização foi feita muito bem". Como única crítica, disse: "Talvez devessem ter se dedicado mais à questão do desemprego do que à inflação". Segundo Stiglitz, "se a taxa de juros cair, não há razões para que o Brasil não seja capaz de pagar sua dívida. O País tem um superávit primário de 3,75%. As pessoas perceberão que não há razões para uma falta de confiança no Brasil. Ali há estímulo para pagar a dívida, independentemente do candidato que vença as eleições presidenciais. Os mercados, seja lá quem for o próximo presidente, vão preferir reduzir a taxa de juros do que o default". Analisando a situação do Brasil e da Argentina, Stiglitz disse que as duas economias são muito diferentes: "Só para dar um exemplo, o Brasil tem uma moeda subvalorizada e a Argentina tinha uma moeda supervalorizada. O Brasil consegue 30% de seu PIB com arrecadação tributária. A Argentina obtém somente 20%. O Brasil tem uma relação dura com seus Estados, aos quais conseguiu impor uma austeridade fiscal. Na Argentina, isso ainda não foi feito. O governo federal argentino fica só nas críticas às províncias. Existem muitas diferenças entre os dois, o que dá aos investidores maior confiança sobre o Brasil em relação à economia básica". Além disso, completou, "o Brasil aproveitou melhor os empréstimos do FMI do que a Argentina". Conversibilidade Stiglitz acha que a Argentina já começa a exibir alguns sinais de que a economia estaria se recuperando. "Pode ser meio cedo para afirmar que a pior parte da crise já passou, mas eu diria que sim", observou. Segundo ele, o problema-chave da Argentina "é a reativação da economia, e não a renegociação da dívida". O economista aproveitou para disparar duras críticas contra a conversibilidade econômica, que entre 1991 e o início deste ano estabeleceu uma rigida paridade econômica entre o peso e o dólar. "Todo o sistema de conversibilidade foi desenhado de tal forma que fosse difícil sair dele. A conversibilidade acabou com a hiperinflação. Mas foi preparado de tal forma que sair dela implicaria um desastre. E conseguiu esse objetivo". Segundo Stiglitz, um dos principais erros do governo argentino ocorreu nos anos posteriores à crise mexicana: "Em 1995, 1996 e 1997 aprenderam de forma errada as lições sobre a crise mexicana. Acharam que haviam sobrevivido a essa crise, e portanto, poderiam sobreviver - com a conversibilidade - a qualquer outra". No entanto, ele diz que "a dolarização teria sido pior". Segundo ele, a eliminação do peso e sua substituição pelo dólar, uma medida defendida com unhas e dentes pelo ex-presidente Carlos Menem (1989-1999), "não resolve os problemas. O desemprego continua, a pobreza também. Significa continuar preso a uma moeda supervalorizada". Para Stiglitz, o FMI teria de admitir que cometeu erros em relação à Argentina ao longo da última década. "Eles estão embaraçados. O dinheiro que emprestaram, foi gasto. Em economia, quando você faz um erro, você cai fora. Mas em política, quando você faz um erro, não quer admiti-lo. E assim, o FMI comete os erros e põe a culpa na Argentina. Os integrantes do Fundo dizem que a não ser que a Argentina mude, não darão nenhum dinheiro. Mas não importa o que a Argentina fizer, o FMI sempre quer mais".