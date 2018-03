País não vai ter apagão aéreo, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, assegurou que o país não vai ter apagão aéreo. Durante debate na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014, Jobim avaliou que "faz-se este jogo de interesse dizendo que vai ter apagão aéreo para se defender a privatização da Infraero e a privatização da Infraero não está em discussão".

Jobim salientou que o que está em discussão é a abertura de capital da Infraero, de 49% do seu capital. Mas ressalvou que isto está esbarrando no problema de que a Empresa de Infraestrutura Aeroportuária não tem patrimônio próprio. E avisou: "Não há que se falar em privatização da Infraero. O que se fala é em aumento do capital da empresa".