País perde US$ 118 mi de dólares em julho até o dia 23

Segundo ele, esse resultado foi gerado pelo déficit de US$ 2,748 bilhões no segmento comercial. Esse valor foi consequência das importações, que totalizaram US$ 9,804 bilhões, e das exportações, que chegaram a US$ 7,056 bilhões.

No segmento financeiro, o resultado preliminar do mês é positivo em US$ 2,630 bilhões, fruto de entradas de US$ 23,246 bilhões e saídas de US$ 20,616 bilhões. Altamir também informou que a remessa de lucros e dividendos feita por multinacionais instaladas no País para o exterior soma em julho, até hoje, US$ 1,114 bilhão.

Em junho, duas operações, que enviaram US$ 800 milhões como remuneração de recibos de ações brasileiras (ADRs) negociadas no exterior, influenciaram negativamente o resultado das remessas de lucros e dividendos. No mês passado, a remessa de lucros totalizou US$ 3,028 bilhões, praticamente um terço de todo o montante remetido no primeiro semestre, quando a saída somou US$ 10,859 bilhões.