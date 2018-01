País pode duplicar exportações em quatro anos O Brasil pode voltar a duplicar as exportações em quatro anos, "se fizer o dever de casa". A opinião é do secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Meziat. Segundo ele, a principal condição para que isso aconteça é resolver os gargalos de logística em portos, estradas e ferrovias. Ele considera importante a continuidade das desonerações tributárias para a produção e medidas que permitam manter o câmbio em um patamar que garanta retorno das exportações. "Nunca no Brasil se deu tanta importância às exportações. No passado, as medidas eram tomadas contra as exportações. Então, tudo que se pode fazer será feito", afirmou. Meziat admitiu, porém, que não saberia precisar qual seria o câmbio ideal: "Ninguém é capaz de dizer o câmbio de equilíbrio, hoje." Segundo o secretário, o Brasil pode superar US$ 200 bilhões em exportações, atingindo o patamar de vendas externas de países como o México. Em 2002, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, as exportações totalizaram cerca de US$ 60 bilhões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao assumir, em 2002, fixou a meta de terminar os quatro anos de governo com US$ 120 bilhões. A previsão é de que o valor, ao final deste ano, seja ainda maior: US$ 135 bilhões.