País pode ser grande fornecedor para China, diz embaixador O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, avaliou que a emergência da China é o fenômeno de maior importância no cenário externo e que o Brasil pode ser grande fornecedor de alimentos, minérios e até produtos industrializados para aquele país. Citou que a Embraer tem contrato para exportar 50 aviões para a China e produzir mais 50 lá. Em palestra no VI Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, que se realizou na Escola de Guerra Naval, no Rio, Pinheiro Guimarães defendeu o papel do Estado "como instrumento da sociedade". Para ele, "a teoria de que existe o Estado de um lado e a sociedade civil de outro é algo muito complicado". O embaixador vê necessidade de políticas promovidas pelo Estado para o desenvolvimento de um país, por instrumentos como compras governamentais, política industrial e de investimentos. "O dado objetivo é que todos os países desenvolvidos aplicaram no passado as políticas que hoje condenam", disse. "Não existiria indústria automobilística, petroquímica, naval, se valessem na época as regras que estão querendo implantar (na economia mundial)", afirmou. Política externa Um dos formuladores da política externa atual, Pinheiro Guimarães rebateu críticas à ela, em especial à intenção do Brasil de ser membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com ele, "labutam em grande equívoco" as pessoas que "dizem que o Brasil tem atitude voluntariosa" sobre isso. O embaixador considera que "o centro de poder internacional se encontra no Conselho de Segurança da ONU". Argumenta que "é necessário ter legitimidade para o uso da força e a legitimidade é dada pelo Conselho de Segurança". Brasil, Índia, Japão e Alemanha apresentaram uma "proposta de procedimento" com o objetivo de conseguirem assentos permanentes no Conselho. "Ao contrário do que se diz, o Brasil não foi derrotado porque o processo não acabou, a proposta não foi rejeitada", disse . Também afirmou que "seria muito curioso que países como Japão, Índia e Alemanha fossem querer a presença do Brasil se achassem que o Brasil não fosse um país relevante". Ele respondeu também às críticas de falta de apoio na América Latina. "Não há uma indicação geográfica. O Japão não seria jamais indicado pela Ásia, nem a Índia , e a Alemanha muito menos pela Europa", afirmou. Para Pinheiro Guimarães, "o Brasil não será uma potência média" e "quando formos um país desenvolvido teremos interesses na esfera internacional muito maiores do que temo hoje em dia, então é conveniente estar com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU". Críticas O embaixador disse que "nenhuma política é perfeita". Ele declarou que gosta de debate e que críticas à política externa são bem recebidas, mas também disse que "algumas (críticas) são bem fundamentadas e outras não". À de que o Haiti, onde militares do Brasil participam das forças de paz da ONU, seria "um atoleiro", respondeu que a missão está sendo bem sucedida, tem o apoio do governo do Haiti e dos países do Caribe, e partiu para a ironia com os Estados Unidos e o Iraque: "Acho que atoleiro para tropas não é no Haiti, não é bem lá, é em outro país, aliás, em outros dois países." Acrescentou que é "um atoleiro com avalanche; um atoleiro seguido de uma avalanche de votos". Referia-se à derrota do partido republicano do presidente americano George W. Bush nas eleições parlamentares dos Estados Unidos, atribuída à guerra no Iraque.