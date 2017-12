País poderá ter racionamento de energia em 2007 e 2008 O diretor do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura, Adriano Pires, acredita que há "alto risco de racionamento de energia elétrica em 2007 e 2008". Pires não acha que a Petrobras sozinha seja capaz de produzir o suficiente para sustentar um crescimento econômico forte ao longo da próxima década. "O Brasil é maior que a Petrobras", disse, apesar de fazer vários elogios à estatal. De acordo com ele, a carga tributária está inibindo a entrada de novos investidores no setor de petróleo e a "intervenção governamental na fixação dos preços internos" do setor também. "É impossível você atrair qualquer outro investidor diante de um controle político como esse", disse, em referência aos preços da Petrobras não acompanharem o mercado internacional tendo ficado acima do preço no exterior em 2003. Segundo ele isso ocorreu por objetivos fiscais do governo e por ser ano eleitoral. Pires também avalia que há muita concentração de poder no Ministério de Minas e Energia, o que seria um fator de instabilidade já que "pode vir um outro ministro e mudar tudo".