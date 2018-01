País precisa de mais cinco refinarias de óleo até 2030 Até 2030, o Brasil precisará de mais cinco refinarias de petróleo para manter a capacidade nacional de refino acima do patamar da produção de petróleo. A estimativa, que não inclui as duas novas unidades já programadas pela Petrobras (Itaboraí e Refinaria do Nordeste), foi apresentada hoje pelo presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim. Segundo estudo apresentado por Tolmasquim, a primeira refinaria teria de entrar em operação por volta do ano de 2015, com capacidade para processar 250 mil barris de óleo por dia. Depois disso, até 2030, as outras quatro teriam de entrar em operação. Dessas quatro novas unidades, uma seria uma refinaria petroquímica, com capacidade para produzir 150 mil barris por dia. Duas outras unidades seriam refinarias voltadas para a produção de diesel, com capacidade para processar 250 mil barris diariamente. A outra refinaria priorizaria a produção de gasolina e teria capacidade diária para processar 250 mil barris. Usinas nucleares Um estudo da EPE mostra ainda que, além da usina nuclear de Angra 3 - cuja retomada das obras ainda não foi autorizada pelo governo -, o Brasil deverá ter mais quatro usinas nucleares em seu parque energético entre 2015 e 2030, cada uma com capacidade para gerar 1 mil megawatts (MW). De acordo com o estudo preliminar de Tolmasquim, duas dessas quatro novas usinas nucleares seriam instaladas na Região Nordeste, "que é uma região que tem menos opções para geração de energia", e as outras duas ficariam no Sudeste, o maior centro consumidor do País. Atualmente, as duas usinas nucleares em operação no País, Angra 1 e 2, têm potência instalada de 2 mil MW. Segundo o estudo de Tolmasquim, em 2015 o parque nuclear passaria a ter 3,3 mil MW, com a entrada em operação de Angra 3. Com as outras quatro usinas sugeridas pelo estudo, a capacidade de geração de energia nuclear, em 2030, somaria 7,3 mil MW. Esse cenário traçado por Tolmasquim considera uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 4,1% ao ano até 2030 e um crescimento da demanda por energia de 3,5% ao ano.